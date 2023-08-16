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Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşı 8 bin dolar dolandıran 4 kişi yakalandı!

Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşı 8 bin dolar dolandıran 4 kişi yakalandı!

Gaziantep'te kendilerini polis, savcı, kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları 8 bin dolar dolandıran dolandırıcıların polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te 10 Ağustos’ta mağdur şahıs, telefonda kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle 8 bin doları elden şüphelilere teslim etti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucu 4 şüpheli 370 bin TL ile birlikte yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçu çerçevesinde 4 şüpheliden M.A. ve S.D. tutuklanırken, H.Y.K. ve A.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

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