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HABER /  POLİTİKA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan partililere yerel seçim talimatı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan partililere yerel seçim talimatı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesi partililere talimatta bulunarak, “Seçim yatırımları için yine bütçede olmayan yardımlara başladılar. Hep sahada olun. Ve bu konuda halkı bilinçlendirin. Sıkıntıları anlatın” dediği öğrenildi.

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), önceki gün düzenlediği toplantıda yerel seçimleri yaşanan ekonomik gelişmeler üzerinden ele aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Seçim yatırımları için yine bütçede olmayan yardımlara başladılar. Hep sahada olun. Ve bu konuda halkı bilinçlendirin. Sıkıntıları anlatın” talimatı verdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, öte yandan toplantıda CHP’nin seçim sonrası başlayan yenilenme süreci kapsamında yapılan tüzük çalışmalarının da ele alındığı belirtildi.

Partililerden 10 Eylül’e kadar tüzükle ilgili görüşlerin toplanacağı aktarılırken, ondan sonraki süreçte toplanan görüşlerden bir taslak metin hazırlanacağı, bu metni de kamuoyuyla CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun paylaşacağı belirtildi.

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