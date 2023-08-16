Alkollü sürücü park halindeki araçları hurdaya çevirdi! 4 araca çarpıp anca durabildi
Edirne'de alkollü bir araç sürücüsü trafiği birbirine kattı. Aracının hakimiyetini kaybeden sürücü dört araca vurup durabildi.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Edirne’nin 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde, A.E. yönetimindeki 31 AET 503 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde dört araca çarparak durabildi.
Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde 210 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, gözaltına alındı. Kaza yapan otomobil, olay yerinden çekici yardımıyla alındı.