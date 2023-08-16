Konya'da devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi! 2 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan bir motosikletin devrilmesi ile meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Karapınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D.'nın (20) kullandığı 42 GA 677 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan H.A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü A.D. ve H.A. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.