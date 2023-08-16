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Gazinantep'te uyuşturucu operasyonu! 29 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Gazinantep'te uyuşturucu operasyonu! 29 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Gazinantep'te narkotik polis ekiplerinin bir tırda yaptığı aramada 29 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Olay ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 Ağustos tarihinde çalışma yaptı.

Uygulama noktasında bir araca yapılan aramada narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği bir araçta 29 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Olay ile ilgili bir şüpheli gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı.

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