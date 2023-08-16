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Kafa kafaya çarpışan iki araç merdiven korkuluklarına çarparak durdu!

Kafa kafaya çarpışan iki araç merdiven korkuluklarına çarparak durdu!

Eskişehir'de hakimiyetini kaybeden iki araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada maddi hasar oluştu.

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Kaza, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Şölen sokak ile Başkent sokak birleşiminde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Kaya’ya ait 26 RK 224 plakalı ticari araç ile 34 ADA 333 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. İki araç, bölgede bulunan bir işletmenin merdiven korkuluklarına çarparak durabildi.

Araçların ön bölümlerinde maddi hasarlar oluştu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada iki aracın da sürücüsü yara almazken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

“Yetkililer okul dönemi başlamadan bu bölgede önlem almalı”

Kazanın olduğu mahallede yaşayan vatandaşlar, söz konusu bölgede bu tip kazaların sıkça yaşandığını ifade etti. Bir mahalle sakini, bu kazanın gün içindeki ikinci kaza olduğunu belirterek, “Sokak başlarında ‘dur’ tabelası olmalı. Son günlerde bu bölgede fazla kazalar oluyor."

"Sokaklardan çocuklar, yaşlılar geçiyor, tehlikeli durum oluşuyor. Burada ilkokul da var. Okul dönemi başladığında Allah korusun daha büyük kazalar yaşanabilir. Yetkililer okul dönemi başlamadan bu bölgede önlem almalı” diye konuştu.

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