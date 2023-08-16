Bomba Ekrem İmamoğlu anketi! Selçuk Bayraktar mı Ekrem İmamoğlu mu? Soylu mu İmamoğlu mu?

AKSOY Araştırma, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına tekrar adaş olacağı mesajı veren Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ekrem İmamoğlu hangi aday karşısında ne kadar oy alıyor? İşte anket sonuçları...

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Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde tekrar aday olup olmayacağı, olsa bile Kemal kılıçdaroğlu tarafından tekrar adaş gözterilip gösterilmeyeceği tartışmalarına dün "Yeniden İstanbul için yola çıkıyorum" diyen Ekrem İmamoğlu noktayı koymuştu. Aksoy Araştırma, Ekrem İmamoğlu'nun Mart 2024 seçimlerinde AK Partili adaylarla yarıştığı bir anket düzenledi.

Aksoy Araştırma'nın anket sonuçlarını paylaşan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, anketin içeriğiyle ilgili dikkat çeken bilgiler verdi. "İBB, İmamoğlu'nun AK Partili adaylarla yarışması halinde ne kadar oy alacağını araştırdı" diyen Saymaz şöyle devam etti:

Hangi isimlerin adaylıkları soruldu

"Aksoy Araştırma'nın yaptığı çalışmada İstanbullulara İmamoğlu ile eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın isimleri soruldu.

En çok Selçuk Bayraktar zorluyor

Ankete göre Ekrem İmamoğlu'nun, tüm adaylar karşısında seçimi kazandığını belirten İsmail Saymaz, sonuçları şöyle paylaştı: "İmamoğlu'nu en çok yüzde 46 oyla Bayraktar zorluyor. İmamoğlu, Bayraktar karşısında yüzde 54.1'e kadar düşüyor. Ardından yüzde 42.3'le Kurum, yüzde 39.6 ile Türkmen, yüzde 39.5 ile Göksu, yüzde 38.7 ile Soylu ve yüzde 37.2 ile Yıldırım geliyor."