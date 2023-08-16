Fenerbahçe, Maribor karşısında tur peşinde!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Maribor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçta aldığı 3-1’lik avantajla sahaya çıkacak.

Abone ol

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Slovenya ekibi Maribor’a konuk olacak. Ljudski Stadyumu’nda oynanacak mücadele yarın saat 21.15’te başlayacak. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta Kadıköy’de oynanan maçta Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic’in golleriyle sahadan 3-1’lik skorla galip ayrılmıştı.

Avrupa’da 258. maç

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 257 kez boy gösterdi. Bu süreçte 98 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 338 kez havalandırırken, kalesinde ise 368 gol gördü.

İsmail Kartal, 5'te 5 peşinde

Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevinde 3. dönemine başlayan İsmail Kartal, 3'ü UEFA Konferans Ligi, 1'i Süper Lig olmak üzere bu sezon çıktığı 4 karşılaşmadan da sahadan galibiyetle ayrıldı. Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda eşleştikleri Zimbru'yu her iki maçta da (5-0, 4-0) yenen Fenerbahçe, Maribor ile oynanan ilk maçı da 3-1'lik skorla kazanmış, hafta sonu Süper Lig'de konuk ettiği Gaziantep FK'ya karşı da 2-1'lik üstünlük sağlamıştı.

Portekizli hakem Verissimo düdük çalacak

Maribor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Portekizli hakem Fabio Verissimo düdük çalacak. Verissimo’nun yardımcılıklarını Pedro Martins ve Pedro Almeida yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Helder Filipe olacak.