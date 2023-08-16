Van'da korkunç kaza! Minibüs ve otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

Van Edremit'te hakimiyetini kaybeden minibüs ve otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki alt geçitte meydana geldi.
Sürcülerinin ismi öğrenilemeyen 38 F 0018 plakalı Honda marka otomobil ile 65 NU 294 pkalalı Ford marka minibüs çarpıtı.
Çarpmanın etkisyle yan yeten minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.