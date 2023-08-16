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Yolcu otobüsünde 10 kilo esrar yakalandı, muavin tutuklandı!

Yolcu otobüsünde 10 kilo esrar yakalandı, muavin tutuklandı!

Adana'da şehirler arası yolcu otobüsünde 9 kilo 960 gram esrar ele geçirildi, muavin tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği şehirler arası yolcu otobüsünü takibe aldı.

Ekipler, otobüsü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik uygulama noktasında durdurarak narkotik dedektör köpeği "Aşil" ile arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği araçta inceleme yapan ekipler, ikram dolaplarındaki 12 pakette 9 kilo 960 gram esrar buldu. Bunun üzerine otobüsün muavini Murat Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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