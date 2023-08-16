BIST 7.691
DOLAR 27,06
EURO 29,58
ALTIN 1.657,71
HABER /  GÜNCEL

Habur Gümrük Kapısı'nda 245 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!

Habur Gümrük Kapısı'nda 245 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!

Gümrük muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda bir tırda 245 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu maddeye el koydu.

Abone ol

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı'na gelen bir tır, şüphe üzerine fiziki kontrole tabi tutuldu. Kontrollerde tırın yakıt deposu bölümünde bulunan sıvı maddenin metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Ele geçirilen uyuşturucunun 245 kilogram olduğu tespit edildi.

​​​​​​​Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

"İllegal ticaret ve kaçakçılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan operasyona ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bolat, şunları kaydetti:

"Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonda 245 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Yine başarılı bir operasyona imza atan çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Ticaret Bakanlığı olarak illegal ticaret ve kaçakçılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Yasa dışı örgütleri ve teröre finansman sağlayan tüm girişimleri kökünden kurutacağız. Bu vesileyle tüm dünya ülkelerini teşkilatımızın örnek operasyonlarını dikkate almaya, ekonomileri ve toplum sağlığını tehdit eden, kanunlara aykırı faaliyetlerle topyekün mücadeleye davet ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Gazinantep'te uyuşturucu operasyonu! 29 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Gazinantep'te uyuşturucu operasyonu! 29 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Yolcu otobüsünde 10 kilo esrar yakalandı, muavin tutuklandı!
Yolcu otobüsünde 10 kilo esrar yakalandı, muavin tutuklandı!
Sarhoş sürücü cezayı yiyince polisten öyle bir şey istedi ki... Duyan şok oldu
Sarhoş sürücü cezayı yiyince polisten öyle bir şey istedi ki... Duyan şok oldu
Bomba Ekrem İmamoğlu anketi! Selçuk Bayraktar mı Ekrem İmamoğlu mu? Soylu mu İmamoğlu mu?
Bomba Ekrem İmamoğlu anketi! Selçuk Bayraktar mı Ekrem İmamoğlu mu? Soylu mu İmamoğlu mu?
Kafa kafaya çarpışan iki araç merdiven korkuluklarına çarparak durdu!
Kafa kafaya çarpışan iki araç merdiven korkuluklarına çarparak durdu!
CZN Burak ile babasına 5'er yıla kadar hapis talebi!
CZN Burak ile babasına 5'er yıla kadar hapis talebi!
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanı son noktayı koydu
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanı son noktayı koydu
Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşı 8 bin dolar dolandıran 4 kişi yakalandı!
Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşı 8 bin dolar dolandıran 4 kişi yakalandı!
Konya'da devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi! 2 kişi yaralandı
Konya'da devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi! 2 kişi yaralandı
MİT'ten Irak'ta büyük operasyon! PKK'nın sözde basın ve arşiv sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'ten Irak'ta büyük operasyon! PKK'nın sözde basın ve arşiv sorumlusu etkisiz hale getirildi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan partililere yerel seçim talimatı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan partililere yerel seçim talimatı
Alkollü sürücü park halindeki araçları hurdaya çevirdi! 4 araca çarpıp anca durabildi
Alkollü sürücü park halindeki araçları hurdaya çevirdi! 4 araca çarpıp anca durabildi