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Gazinantep'te iş yerinde yasa dışı bahis operasyonu!

Gazinantep'te iş yerinde yasa dışı bahis operasyonu!

Gaziantep Şehitkamil'de polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda yasa dışı bahis oynamada kullanılan materyaller ele geçirildi.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis operasyonu yapıldı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Girne Mahallesinde ruhsatsız faaliyet gösteren bir işyerine operasyon yapıldı. Operasyonda, yasa dışı bahis oynamada kullanılan materyaller ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlayan 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldığı bildirildi.

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