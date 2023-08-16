BIST 7.627
DOLAR 27,06
EURO 29,59
ALTIN 1.656,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı!

Mersin'de PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı!

MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasında göre, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içerikli yöntemlerini meşru göstererek propaganda yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada kimliği tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Akdeniz, Toroslar ve Gülnar ilçelerindeki eş zamanlı baskınlarda zanlılar gözaltına alındı.

Adreslerde çok sayıda doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aynı anda hem Kemalci hem Ekremci oldu kongreye damga vuran konuşma
Aynı anda hem Kemalci hem Ekremci oldu kongreye damga vuran konuşma
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları başlıyor!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları başlıyor!
Afyonkarahisar'da acı kaza! Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı
Afyonkarahisar'da acı kaza! Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı
Radardan kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı
Radardan kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı
Klima kullanımı göz kuruluğuna sebep olabilir!
Klima kullanımı göz kuruluğuna sebep olabilir!
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Gazinantep'te iş yerinde yasa dışı bahis operasyonu!
Gazinantep'te iş yerinde yasa dışı bahis operasyonu!
İyileşmeyen yaralar deri kanseri belirtisi olabilir!
İyileşmeyen yaralar deri kanseri belirtisi olabilir!
Fenerbahçe, Maribor karşısında tur peşinde!
Fenerbahçe, Maribor karşısında tur peşinde!
Van'da korkunç kaza! Minibüs ve otomobil birbirine girdi: 2 yaralı
Van'da korkunç kaza! Minibüs ve otomobil birbirine girdi: 2 yaralı
Habur Gümrük Kapısı'nda 245 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!
Habur Gümrük Kapısı'nda 245 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!
Gazinantep'te uyuşturucu operasyonu! 29 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Gazinantep'te uyuşturucu operasyonu! 29 kilo 500 gram eroin ele geçirildi