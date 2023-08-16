Aynı anda hem Kemalci hem Ekremci oldu kongreye damga vuran konuşma

CHP'nin Beşiktaş ilçe kongresinde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, aynı anda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu lehine konuştu. Yazar Yalçın Bayer, bu durumu eleştirerek, "Değişim isteyip ‘İmamoğlu’cu olmak daha sonra ‘Genel Başkan’ımızın arkasındayım’ diyerek ‘Kemal’ci olmak kaç yüzlü siyaset oluyor?" diye sordu.

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Seçim yenilgisi ve "değişim" tartışmaları gölgesinde CHP'de kurultay süreci devam ederken ilçe kongreleri hızla tamamlanıyor.

CHP'nin kalelerinden Beşiktaş'ta yapılan ilçe kongresine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın konuşması damga vurdu.

"Genel Başkanı’mızla İmamoğlu’nu birleştireceğiz”

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, kongre izlenimlerini aktardığı "Hem ‘Kemal’ci hem ‘Ekrem’ci nasıl olunur... CHP’nin tadı tuzu yok" başlıklı yazısında Akpolat'ın konuşmasına yer verdi:

"Öncelikle Canan Kaftancıoğlu’nu hedef alarak “Genel Başkan’ı seccadeye bastıranlarla beraber olmayacağız. Bazı belediye başkanları tekrar aday olamayacaklarını bildikleri için İmamoğlu hakkında olumsuz açıklamalar yapıyorlar. Onlarla da birlikte olmayacağız. Genel Başkan’ın yanında olanların bazıları ile de birlikte olmayacağız. İmamoğlu’nu tekrar İBB Başkanı yapacağız. Genel Başkanı’mızla İmamoğlu’nu birleştireceğiz” dedi. Hemen salondan eleştiriler gelmeye başladı.

Değişim isteyip ‘İmamoğlu’cu olmak daha sonra ‘Genel Başkan’ımızın arkasındayım’ diyerek ‘Kemal’ci olmak kaç yüzlü siyaset oluyor? Seçimlerde il delegesi listesi ise yarı yarıya İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ağırlıklı oluştu."

Yalçın Bayer'in yazısının tamamı