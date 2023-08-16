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Radardan kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı

Radardan kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı

Fransa'nın Loire-Atlantique bölgesinde gazeteci Gerald Leclerc'im, pilotluğunu yaptığı küçük uçak radardan kayboldu.

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Fransa Sivil Havacılık Güvenliği Araştırma ve Analiz Bürosunun (BEA) yaptığı açıklamaya göre, Loire-Atlantique bölgesinde öğleden sonra kalkış yapan 3 kişilik uçak havalandıktan kısa süre sonra radarda kayboldu.

Yerel saatle 19.00 gibi Lavau-sur-Loire kenti yakınında enkazına rastlanan uçağın düştüğü bölgede 71 yaşındaki Fransız gazeteci Leclerc ile beraberindeki bir kişinin cesedine ulaşıldı.

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