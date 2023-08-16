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Afyonkarahisar'da acı kaza! Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

Afyonkarahisar'da acı kaza! Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolünü kaybeden bir araç yuvarlanarak şarampole girdi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı.

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Kaza, kent merkezine bağlı Bayramgazi köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.U (27) idaresindeki 07 TCN 90 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Takla atan araç ardından şarampole girdi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Ç.U (7), Z.U (4) S.K. (35) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastanelere kaldırıldı.

S.K kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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