BIST 7.634
DOLAR 27,06
EURO 29,58
ALTIN 1.657,05
HABER /  SPOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları başlıyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları başlıyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmaları yarın tamamlanacak.

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanşları, bugün tek maçla başlayacak. Ligde yarın yapılacak maçların ardından play-off turuna yükselecek 32 takım belli olacak.

Beşiktaş, deplasmanda 3-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Neftçi'yi (Azerbaycan) saat 20.00'de ağırlayacak.

Yukatel Adana Demirspor, evinde 5-1 yendiği Osijek (Hırvatistan) ile TSİ 21.00'de deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin sahasında 3-1 mağlup ettiği Maribor'a (Slovenya) konuk olacağı maç ise TSİ 21.15'te başlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da acı kaza! Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı
Afyonkarahisar'da acı kaza! Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı
Radardan kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı
Radardan kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı
Klima kullanımı göz kuruluğuna sebep olabilir!
Klima kullanımı göz kuruluğuna sebep olabilir!
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Gazinantep'te iş yerinde yasa dışı bahis operasyonu!
Gazinantep'te iş yerinde yasa dışı bahis operasyonu!
İyileşmeyen yaralar deri kanseri belirtisi olabilir!
İyileşmeyen yaralar deri kanseri belirtisi olabilir!
Fenerbahçe, Maribor karşısında tur peşinde!
Fenerbahçe, Maribor karşısında tur peşinde!
Van'da korkunç kaza! Minibüs ve otomobil birbirine girdi: 2 yaralı
Van'da korkunç kaza! Minibüs ve otomobil birbirine girdi: 2 yaralı
Habur Gümrük Kapısı'nda 245 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!
Habur Gümrük Kapısı'nda 245 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!
Gazinantep'te uyuşturucu operasyonu! 29 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Gazinantep'te uyuşturucu operasyonu! 29 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Yolcu otobüsünde 10 kilo esrar yakalandı, muavin tutuklandı!
Yolcu otobüsünde 10 kilo esrar yakalandı, muavin tutuklandı!
Sarhoş sürücü cezayı yiyince polisten öyle bir şey istedi ki... Duyan şok oldu
Sarhoş sürücü cezayı yiyince polisten öyle bir şey istedi ki... Duyan şok oldu