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Kocaeli'de bir kamyon dolusu tıbbi atığı doğaya attılar!

Kocaeli'de bir kamyon dolusu tıbbi atığı doğaya attılar!

Kocaeli’de ormanlık alana bırakılan bir kamyon dolusu tıbbi atık ekipleri harekete geçirdi. Jandarma ekipleri sorumluların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Servetiye Cami köyünde ormanlık alana bir kamyon dolusu hastane atığı bırakıldı. Manzarayı gören köylüler ve doğa severler yetkililere haber verdi. Kocaeli'nin içme suyunu da karşılayan Yuvacık Barajını besleyen dereye yakın bir noktada bırakılan atıklar yetkililer tarafından temizlendi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Servetiye Cami Köyü’nün giriş ve çıkışlarındaki kameralar ile bölgedeki diğer kameralar tek tek inceleniyor.

“Buradan 2 milyon insan su içiyor, hastane atıkları dökülmüş”

Yapılanın insanlık suçu olduğunu söyleyen Servetiye Cami Köyü Muhtarı Mithat Çelik, “Sözün bittiği yerdeyiz. İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyoruz. Bunu insanların yapması mümkün değil. Bunu yapanlar bana göre insan değil. Buradan 2 milyon insan su içiyor, hastane atıkları dökülmüş. Gelmişler, kaldırmışlar ama yine burada ciddi sıkıntı oluşturacak kadar malzeme gözüküyor. Bunların hepsinin kaldırılması gerek. Bunu yapanların cezalandırılması lazım. En ağır şekilde cezalandırılması gerek. Soruşturma devam ediyor, inşallah bulunup en ağır şekilde cezalandırılırlar. Aşağıda Kirazdere var, direk Yuvacık Barajına akıyor. Buraya 100 metre" dedi.

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