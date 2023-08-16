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Anahtarını unutan kurye motorunu hırsıza kaptırdı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Anahtarını unutan kurye motorunu hırsıza kaptırdı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da kuryelik yapan bir şahıs sipariş götürdüğü esnada anahtarını motorunun üzerinde unuttu. Yoldan geçen bir hırsız ise çevreyi kolaçan edip boşluğu yakaladığı anda motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

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Merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde siparişi almak için dükkana giren kurye, anahtarı motosikletin üzerinde bıraktı.

Bu esnada yoldan geçen hırsız, kontağı üzerinde gördüğü motosikletin başında durup etrafı gözlemledi.

Boşluğu yakaladığı anda motosiklete atlayıp gaza basan hırsız kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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