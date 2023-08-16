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Coğrafi işaretli Kandıra karpuzunda hasat başladı!

Coğrafi işaretli Kandıra karpuzunda hasat başladı!

KOCAELİ'nin KANDIRA ilçesinde yıllardır üretilen, yetiştirilmesi ve hasadı emek isteyen Kandıra karpuzu tezgahlardaki yerini aldı.

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Kandıralı çiftçiler, kendine has tadı ve aromasıyla bilinen, tüketiciler tarafından rağbet gören coğrafi işaretli karpuzun hasadı için tarlaya girdi.

Yeterli olgunluğa ulaşan karpuzlar, elle hasat edilerek satış noktalarına gönderiliyor.

Toptan satış fiyatı 9,5-10 lira olan ürün, manav tezgahlarında kilogramı 12-13 liradan satılıyor.

"Kandıra karpuzumuzu yemeyen 'Karpuz yedim' demesin"

Kırsal Ferizli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Erdoğan Gülmüş, AA muhabirine, Kandıra karpuzuna ün kazandıran en önemli özelliğinin lezzeti olduğunu, ilçeye özgün iklim ve toprak yapısının bu lezzetin ortaya çıkmasında etkili olduğunu söyledi.

Gülmüş, karpuzu mayıs ortalarında tarlaya diktiklerini, damla sulama sistemiyle yetiştirdikleri ürünü ağustos ayının ortalarında hasat ettiklerini kaydetti.

Karpuzun kendine has tadı ve aromasıyla rağbet gördüğünü dile getiren Gülmüş, "Gönderdiğimiz yerlerde 'Bu karpuz nerden geldi?' diye soran, sürekli bu karpuzu isteyen, 'Ömrümde böyle karpuz yemedim.' diyenler var. Karpuzu hediye olarak Mersin'e kadar gönderenler var. Kandıra karpuzumuzu yemeyen, 'Karpuz yedim.' demesin." diye konuştu.

Gülmüş, bu yıl 25 dönüm alanda karpuz yetiştirdiğini aktararak, "150-200 ton arasında mahsul almayı bekliyoruz. Gelecek yıllarda bunu 300-400 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Müşterisi hazır, böyle bir lezzet tarlada kalmaz. Kocaeli Hal Müdürlüğü ve diğer pazarcı arkadaşlar sayesinde tüm sofralara karpuzumuzu gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

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