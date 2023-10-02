Ümit Özlale, İYİ Parti'ye 'istifa resti' çekti! Ankara ve İstanbul için ittifaka kapıyı açık bıraktı

İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, kendi adaylığının pazarlık konusu yapılması durumunda İYİ Parti'den istifa edeceğini söyledi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş konusunda CHP ile ittifaka kapıyı açık bırakan Özlale, "O gün geldiğinde oturur karar veririz" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, İstanbul ve Ankara'da ittifaka kapıyı araladı. T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Ümit Özlale, kendi adaylığının pazarlık konusu yapılması durumunda İYİ Parti'den istifa edeceği resti çekerken, İstanbul ve Ankara'da ittifak için kapıyı açık bıraktı: "Eğer Sayın İmamoğlu, İstanbul etrafında o ittifakı oluşturma niyetinde ise partilere gelecektir. Kendisi partilere geldiği zaman da bizler o durumu değerlendirebiliriz."

Meral Akşener'e istifa resti çekti

İYİ Parti'nin İzmir adayının önceden açıklanması için kendisinin Meral Akşener'e baskı yaptığını anlatan Ümit Özlale, Akşener'in İstanbul ve Ankara'da ittifak için kendisinin adaylığından vazgeçmesi halinde İYİ Parti'den istifa edeceğini söyledi. Özlale, “Bu adaylık çok ciddi ve eğer önümüzdeki dönemlerde İzmir bir müzakere konusu edilirse ve benim adaylıktan çekilmem istenirse o zaman ben de bütün görevlerimden ayrılırım” dedi.

İYİ Parti’nin aldığından yüksek oy alırım

Eğer CHP ile bir ittifaka gidecek olsalardı bir anket yaptırıp, “Tunç Soyer mi Ümit Özlale mi daha iyi bir aday?” diye soracaklarını belirten Ümit Özlale, "Böyle bir anket yaptırmış olsaydık eminim ki Tunç Bey’i geçerdim" dedi. İYİ Parti'nin son seçimdeki oyunun yüzde 11, CHP'nin oyunun yüzde 41 olduğu hatırlatılıp "Nasıl bu kadar iddialı konuşabiliyorsunuz?" sorusuna da Özlale, "Ben evet, İYİ Parti'nin son seçimlerde aldığı oydan çok daha yüksek bir oy alacağımı düşünüyorum" karşılığı verdi.

İstanbul ve Ankara'da işbirliği sinyali

İstanbul ve Ankara için CHP ile işbirliği yapılıp yapılmayacağını zamanın göstereceğini belirten Özlale, "Diyelim ki CHP İzmir’de Tunç Soyer’i aday göstermekten vazgeçti, o durumda İYİ Parti İstanbul ve Ankara’da CHP’nin adaylarını destekleme kararı alır mı?" sorusuna "Ona Genel Merkez’de Divan karar verecek. Çünkü bu konuda Genel İdare Kurulu Divan’a bir yetki verdi, Divan bunu daha tartışmadı. Önümüzdeki dönemde adaylara ve daha sonrasında diğer partilerle yapılacak olan müzakerelere bakmak lazım." cevabı verdi.

İstanbul ittifakı Ekrem Bey'in elinde

Ümit Özlale, "Kılıçdaroğlu yerine cumhurbaşkanlığı adaylığına uygun gördüğünüz iki isimden biriydi, şimdi İstanbul için uygun görmüyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Ekrem Bey, kendi konuşmasında belirttiği “İstanbul İttifakı”nı sağlamak için sadece bizimle değil, diğer partilerle de konuşma yapacaktır. O ittifakı sağlayıp sağlayamama ve günün sonunda da aday olup olmama şu anda Ekrem Bey'in elinde. (...) Eğer Sayın İmamoğlu, İstanbul etrafında o ittifakı oluşturma niyetinde ise partilere gelecektir. Kendisi partilere geldiği zaman da bizler o durumu değerlendirebiliriz. Ama o zamana kadar mutlaka İYİ Parti kendi İstanbul adayını da aynı diğer partilerde olduğu gibi çıkartacaktır."