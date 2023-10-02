Cani evlat babasını öldürdü annesini ağır yaraladı! Hatay'da kan donduran olay

HATAY’ın Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde tartıştıkları oğulları tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı.

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Hatay’ın Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde aile içi yaşanan tartışmada M.A.S. (24) isimli şahıs, iş insanı babası Haşim Sağır’ı (65) ve 60 yaşındaki annesini bıçakla yaraladı.

Yaralanan anne ve baba olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Haşim Sağır hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayın ardından şüpheli genci gözaltına aldı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.