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Yağış sebebi ile o ilde eğitime 1 gün ara verildi!

Yağış sebebi ile o ilde eğitime 1 gün ara verildi!

Samsun Valiliği, aşırı yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım sıkıntıları nedeniyle 2 Ekim Pazartesi günü tüm okullarda eğitim ve öğretime bir günlük ara verildiğini bildirdi.

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Samsun Valiliği, kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle 2 Ekim Pazartesi günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

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