"Bilişim Teknolojileri Geri Dönüşüm Projesi" 80. durağıyla buluştu

"Bir Avuç İnsan Platformu" temsilcisi Nuri Kayhan, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Ahmet Yüksel Karahan ve Kızılay'ın Güngören İlçe Başkanı Erhan Tan ile 80. durağında bir araya geldi.

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Projeye öncülük eden "Bir Avuç İnsan Platformu" temsilcisi Nuri Kayhan'la birlikte, Yıldız Teknik Üniversitesi adına Ahmet Yüksel Karahan, Kızılay adına Güngören İlçe Başkanı Erhan Tan Beyefendi'nin eşliğinde proje 80. durağı Bartın ili Amasra ilçesi Kaleşah İlkokulu çocukları ile buluştu.

"Bilişim Teknolojileri Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında Amasra Ortaokulu'ndaki öğrencilere 10 adet bilgisayar ve bir bilgisayar Laboratuvar'ı hediye edilirken, okulun boyanması da üstlenildi. Okuldaki 200 öğrencinin ayakkabıları ve giyimleri de Üniversite kulüpleri ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında karşılandı.