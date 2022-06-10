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Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı: Her tarafı görecek, hedefi yüzlerce kilometreden vuracak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı: Her tarafı görecek, hedefi yüzlerce kilometreden vuracak

Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklı (TUSAŞ) İcra Kurulu Başkanı Temel Kotil, Türkiye'nin yapımına başladığı beşinci nesil savaş uçağıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında sahil dolgu alanında düzenlenen söyleşiye katılan Kotil, TUSAŞ ile ilgili bilgi verdi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde ilk 7'ye girmek istediğini belirten Kotil, şöyle devam etti:

"Yakında gireriz. Atak helikopterden 3 tane yapıyoruz ayda. Gökbey'den inşallah 2023'ten itibaren ayda 2 tane yapacağız. Atak helikopterimiz 5 ton. Kendi klasmanında dünyanın en iyi helikopteri. Şimdi 11 tonluk Atak-2 helikopterini yapıyoruz. 18 Mart 2023'de ilk uçuşunu yapacak. 9 ay sonra uçuş yapacak. Bu, tümüyle özgün bir helikopter. TUSAŞ'ın lisansıyla olacak, tümüyle yerli. 18 Mart 2023'teki ilk uçuşa hazırlanan eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in imalatı devam ediyor."

"Her tarafı görürler, yaklaşamazsın"
Kotil, Milli Muharip Uçak'ın beşinci nesil olduğunu dile getirdi. F-16'ların ise üçüncü nesil savaş uçağı olduğunu belirten Kotil, şunları kaydetti:

"F-16'lar düşmanı gördükleri zaman angaje olurlar. Üçüncü nesiller, birbirinin peşinden koşarlar ama beşinci nesil koşmaz. Beşinci nesil uçaklar, yüzlerce kilometre uzaktan işini bitirir evine gider. Beşinci nesil uçak olduğu zaman radarlar onu göremez. Beşinci nesil savaş uçağı yapıyoruz ya bunun üzerinde bir sürü bilgisayar var, bir sürü radar var. Her tarafı görürler, yaklaşamazsın.

"Bizim uçağımız ikisinin arasında"
Dünyadaki en iyi uçak F-22, Amerikalılar bunu kimseye satmıyor. Sadece ABD Hava Kuvvetleri kullanıyor. Bir de F-35 var, onu satıyorlar. Bizim uçağımız ikisinin arasında. Çinliler, Ruslar, bir de Türkler yapıyor. 3 tane uçağımız var. Hürkuş, Hürjet ve Milli Muharip Uçak, ülkenin bekası için önemli. Milli Muharip Uçak, yüzde 100 milli olacak."

Kotil, TUSAŞ olarak haberleşme uydusu yaptıklarını, 5B, 5A uydularının uçtuğunu, 6A uydusunu kendilerinin yapacağını dile getirdi.

Programa Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Söyleşinin ardından milli savaş uçaklarının tanıtıldığı serginin açılışı yapıldı.

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