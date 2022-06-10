5 günden fazla devamsızlık yapan takdir-teşekkür alabilir mi?

2022-2023 eğitim öğretim yılının artık sonuna geldik. Milyonlarca öğrenci 2. dönem karnesini 17 Haziran'da alacak ve yaz tatili başlayacak. Öğrenciler karne alma heyecanı yaşarken takdir-teşekkür belgesi alma kaç puanla olur araştırması da gündemde. 2. dönem karne ortalaması 70,00-84,99 arası olan öğrenciler teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanlar ise takdir belgesi alacak. Peki 5 günden fazla devamsızlık yapan belge alabilir mi?

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İkinci dönemin bitmesine artık günler kaldı, 17 Haziran cuma günü 2022-2022 eğitim yılının ilk dönemi bitecek ve milyonlarca öğrenci karnesini alacak, yaz tatili başlayacak. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler şu günlerde takdir-teşekkür belgesi kaç puanla alınır araştırması yapıyor. Karne notu ortalamasına göre değişen teşekkür-takdir belgesi almak için öğrencilerin karnesinde öncelikle geçersiz not yani 1 olmaması gerekiyor. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günden fazla olan öğrenciler belge alamazlar. 1. dönem karne ortalaması 70,00-84,99 arası olan öğrenciler teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanlar ise takdir belgesi alacak. Peki karnesinde 2 olan öğrenci belge alabilir mi?

Takdir, Teşekkür belgesi kaç puanla alınır: 70,00-84,99 arasındakiler teşekkür belgesi almaya hak kazanacak olup 85,00 ve daha yukarı olanlar ise takdir belgesi alacaklar.

Takdir, Teşekkür hesaplama nasıl yapılır: Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre; not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle bulunur.

Her ders için bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır. 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi alır.

Kaç gün devamsızlık olursa belge verilmeyecek: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yılki yönetmelikte takdir ve teşekkür hesaplama işleminde kriterleri açıklamıştı. O kriterler şöyleydi:

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

5 Gün Devamsızlık Yapana Takdir, Teşekkür Belgesi Verilmeyecek!



Yapılan düzenlemeye göre, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan o bilgiler;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi

,b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Ayrıca, devamsızlık süresi 10 günü ve toplamda 30 günü aşan öğrenciler ise ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak. İşte, yayımlanan o değişiklik;

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.

Uzmanlardan ailelere yarı yıl önerileri...

Ders için zorlamayın: Çocuklar ara tatil döneminde ders çalışmaya zorlanmamalı. Ancak çocuklarınız bu sene sınava gireceklerse kendi istek ve motivasyonlarına göre sınava hazırlanmalarına müsaade edin.

Güzel anılar biriktirin: Ailece hep beraber eğlenerek, dinlenerek, öğrenerek, aile içi iletişimi ve bağlılığı artırmaya, nitelikli zaman geçirerek güzel anılar biriktirmeye gayret edin.

Teknolojiyi kontrol edin: Ekran bağımlılığının koşullar gereği arttığı düşünülürse çocukların televizyon, bilgisayar, tablet veya telefon başında sınırsız zaman geçirmemeleri önemlidir.

Açık havaya çıkın: İkamet edilen yerin özelliğine göre, pandemi kuralları dikkate alınarak zaman zaman çocukların açık havaya çıkmasına, oyun oynamasına, fiziksel başka aktiviteler yapmasına müsaade edilmelidir.

Sohbet edin: Haftanın belirli bir veya iki gününde bir saati ayırarak, evin uygun bir yerinde bir tartışma konusu bulup, konu üzerinde çocuklarınızla sohbet edip, bilgi paylaşımı yapabilirsiniz.