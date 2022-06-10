Meral Akşener 'yemin billah ediyorum' diyerek kurmaylarına söyledi çarpıcı kulis

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurmaylarına cumhurbaşkanı adaylığı konusunda "Yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım" dediğini yazdı.

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2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri önçesi Millet İttifakı'nda aday belirsizliği sürüyor. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı öne çıkarken gözlerin çevrildiği Meral Akşener ile ilgili çarpıcı bir kulis haberi HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan geldi.

Sarıkaya, bugünkü yazısında İyi Parti kurmaylarıyla yaptığı görüşmeye yer verdi. "Kurmaylarının aktardığına göre, yakın geçmişte yaptığı bir toplantıda da hedefinin başbakanlık olduğunun altını bir daha çizmiş" diyen Sarıkaya, Akşener'in şu ifadelerini aktardı:

"Kesinlikle aday olmayacağım"

"Benim Cumhurbaşkanlığı'na adaylığım gibi bir şık yok; öldü o şık. Bir daha söylüyorum, yetmedi yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım. Böyle bir şey olmayacak, hayatta olması da mümkün değil…"

Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu söz Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak baktığı anlamına gelir mi? Verilen yanıt açık:

'Erdoğan’ın karşısında kim önde çıkıyorsa onun sonuna kadar arkasında oluruz; kim olduğuna bakmayız… Bizim de şu olsun diye bir şartımız, verilmiş sözümüz, kişilere yönelik bir tercihimiz yok…'

Anlaşılan o ki bütün anketlerde oyu en çok yükselen parti iken, kendi üzerlerinden tartışma alanı yaratılmasının önüne geçme konusunda kararlı."