BIST 2.587
DOLAR 17,11
EURO 18,16
ALTIN 1.011,97
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener 'yemin billah ediyorum' diyerek kurmaylarına söyledi çarpıcı kulis

Meral Akşener 'yemin billah ediyorum' diyerek kurmaylarına söyledi çarpıcı kulis

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurmaylarına cumhurbaşkanı adaylığı konusunda "Yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım" dediğini yazdı.

Abone ol

2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri önçesi Millet İttifakı'nda aday belirsizliği sürüyor. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı öne çıkarken gözlerin çevrildiği Meral Akşener ile ilgili çarpıcı bir kulis haberi HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan geldi.

Sarıkaya, bugünkü yazısında İyi Parti kurmaylarıyla yaptığı görüşmeye yer verdi. "Kurmaylarının aktardığına göre, yakın geçmişte yaptığı bir toplantıda da hedefinin başbakanlık olduğunun altını bir daha çizmiş" diyen Sarıkaya, Akşener'in şu ifadelerini aktardı:

"Kesinlikle aday olmayacağım"
"Benim Cumhurbaşkanlığı'na adaylığım gibi bir şık yok; öldü o şık. Bir daha söylüyorum, yetmedi yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım. Böyle bir şey olmayacak, hayatta olması da mümkün değil…"

Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu söz Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak baktığı anlamına gelir mi? Verilen yanıt açık:

'Erdoğan’ın karşısında kim önde çıkıyorsa onun sonuna kadar arkasında oluruz; kim olduğuna bakmayız… Bizim de şu olsun diye bir şartımız, verilmiş sözümüz, kişilere yönelik bir tercihimiz yok…'
Anlaşılan o ki bütün anketlerde oyu en çok yükselen parti iken, kendi üzerlerinden tartışma alanı yaratılmasının önüne geçme konusunda kararlı."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Benzin motorin zammı mucit etti 30 yıllık şoför otomobilin yakıt parasını yüzde 50 düşürdü
Foto Galeri Benzin motorin zammı mucit etti 30 yıllık şoför otomobilin yakıt parasını yüzde 50 düşürdü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İslam Memiş tüm dolar ve altınını Türk Lirası'na çevirdi hem de dolar ve altın yükselecek diyerek
İslam Memiş tüm dolar ve altınını Türk Lirası'na çevirdi hem de dolar ve altın yükselecek diyerek
Meral Akşener "Yemin billah ediyorum" deyip açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekliyor
Meral Akşener "Yemin billah ediyorum" deyip açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekliyor
İsveç'ten Türkiye'yle ilgili yeni açıklama geldi!
İsveç'ten Türkiye'yle ilgili yeni açıklama geldi!
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan hükümete eleştiri! 'Üzgünüm...'
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan hükümete eleştiri! 'Üzgünüm...'
Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına 9 aday
Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına 9 aday
Sakarya ve Bursa'da evlat vahşeti! Biri annesini, biri babasını öldürdü
Sakarya ve Bursa'da evlat vahşeti! Biri annesini, biri babasını öldürdü
Bolu'dan sıra dışı bir ölüm haberi! Aracıyla kaza yaptı ama vurularak öldü
Bolu'dan sıra dışı bir ölüm haberi! Aracıyla kaza yaptı ama vurularak öldü
Fenerbahçe aradığı 10 numarayı buldu temsilcisi İstanbul'a geldi
Fenerbahçe aradığı 10 numarayı buldu temsilcisi İstanbul'a geldi
Seda Sayan Mahsun Kırmızıgül ile evlendi mi fotoğrafına yorum yaz kriz çıktı
Seda Sayan Mahsun Kırmızıgül ile evlendi mi fotoğrafına yorum yaz kriz çıktı
Kilisede mide bulandıran cinsel istismar olayı: 87 kişinin...
Kilisede mide bulandıran cinsel istismar olayı: 87 kişinin...