Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede üretmek isteyen herkesin önü sonuna kadar açıktır

Kandilli Araştırma Binası açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede çalışmak, üretmek, yenilik yapmak isteyen herkesin önü, desteklerle teşviklerle programlarla sonuna kadar açıktır." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programı'nda konuştu. "Sürekli Türkiye'yi aşağılayan tiplerin sosyal medya propagandaları sadece komplekslerinin üzerini örtme gayretidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmak, üretmek isteyen herkese destek verildiğini belirtti. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Salgın döneminde sağlık sektörünün en az savunma sanayi sektörü kadar kritik öneme sahip olduğunu hep beraber gördük. Sağlık ürünlerini ülkemizde geliştirmeye yönelik yol haritamızı kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ile daha önce paylaşmıştık. 9 stratejik hedefi, 5 kritik projeyi titizlikle takip ediyoruz.

"Türkiye, bu büyük krizi en az hasarla atlatmayı başarmıştır"

Koronavirüs salgını ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı tüm insanlığa güçlü mesajlar vermiştir. Bilgi ve teknoloji üretimle, insan kaynağı ile desteklemeden salgın gibi yaygın sağlık sorunları ile baş etmenin mümkün olmadığını gördük. Türkiye, bu büyük krizi en az hasarla atlatmayı başarmıştır.

Ülke olarak birinci aşamayı geride bıraktık. Artık tüm enerjimizi ikinci safhaya verme sürecindeyiz. Yaşam Bilimleri Merkezimiz bu gayretlerimizin sembolüdür. Eskiden vatandaşımız teşhis ve tedavi için yurtdışına giderdi. Şimdi dünyanın dört bir yanından sayıları milyonu bulan insan ülkemize geliyor. Önümüzdeki yıl inşallah 1,5 milyon yabancı hastaya hizmet vererek, küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz.

"Ülkede çalışmak isteyen herkesin önü açıktır"

Küresek krizlerin gelişmiş ülkelerde ciddi yalpalanmalara yol açacağı görünmektedir. Türkiye, geleceğin güvenli limanı olmaya adaydır. Yatırımını kendi ülkesine yapan herkes kârlı çıkacaktır. Sürekli Türkiye'yi aşağılayan tiplerin sosyal medya propagandaları sadece komplekslerinin üzerini örtme gayretidir. Bu ülkede çalışmak, üretmek, yenilik yapmak isteyen herkesin önü, desteklerle teşviklerle programlarla sonuna kadar açıktır. Biz geride eser bırakmak isteyen kâmil insanlarla yol yürüyoruz.

"İmkanları değerlendirmeye davet ediyoruz"

Firmaları, akademik dünyayı, gençleri kendilerine sunduğumuz imkanları değerlendirmeye davet ediyoruz.