Milli Muharip Uçak görücüye çıktı! Fuarın ilgi odağı o oldu
Milli Muharip Uçak, 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda sergilenmeye başlandı. Özellikleriyle dikkat çeken milli savaş uçağı, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Öte yandan yerli savaş uçağı için tarih verildi..
Türkiye'nin savunma sanayi tarafında attığı adımlar dikkat çekerken öte yandan Mili Muharip Uçak da görücüye çıktı. Savaş uçağı 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda karşımıza çıkıyor.
Savaş uçağının ilk kez Ankara'da görücüye çıktığı kaydediliyor. Vatandaşlardan büyük bir ilginin olduğu savaş uçağı 1.8 mach hıza ulaşabilirken 55 bin feet yüksekliğe de çıkabiliyor.
Fuarın gözdesi olan MMU, yeni nesil tasarımıyla ve teknolojisiyle dikkat çekiyor. Milli savaş uçağı, düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu ve benzeri teknolojik özelliklere sahip olacağı belirtliyor.
MMU sayesinde Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yerini almayı planlıyor.