Putin'den İsveç'e Büyük Petro üzerinden gözdağı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'u inşa eden ve 1682 ila 1725 arasında 43 yıl tahtta kalan eski Rus çarı Büyük Petro ile kendisi arasında benzerlik kurdu. Putin, "Büyük Petro bizim olanı geri aldı" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Rus açarı Büyük Petro'nun 350. yaşı için açılan sergide bir grup genç girişimci ile bir araya geldi.

"Büyük Petro bizim olanı geri aldı"

Haber7'nin haberine göre; Putin, kendi attığı adımları Büyük Petro'nun 18. yüzyılda İsveç ile devam eden savaşta Baltık kıyısını ele geçirmesi ile kıyasladı ve şöyle konuştu:

"Herkes Büyük Petro'nun İsveç ile savaş halinde olduğunu ve onlardan toprak kapmaya çalıştığını düşündü. Ancak Büyük Petro kimsenin elinden bir şey almadı, Rusya'nın olanı geri aldı."

"Petro'dan yola çıkarsak, biz de başarılı olacağız"

Putin, Petro'nun St. Petersburg'u kurduğunda ve Rus İmparatorluğu'nun başkenti ilan ettiğinde Avrupa ülkelerinin şehrin bulunduğu toprakların Rus İmparatorluğu'na ait olduğunu kabul etmediklerini söyledi.

Gözdağı vermeyi ihmal etmeyen Rus lider; "Görünüşe göre Rusya'ya ait olanı geri almak ve ülkeyi güçlendirmek de bize düştü. Büyük Petro gibi temel değerlerimizin ve varlığımızın temelini oluşturduğu gerçeğinden yola çıkarsak, karşı karşıya olduğumuz görevlerde kesinlikle başarılı olacağız" dedi.