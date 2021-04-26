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THY'den 'bilet değişim' açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), "tam kapanma" kararı sonrasında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında seyahat etmek için uçak bileti alanların biletlerinin ücretsiz olarak tarih değişikliği yapılabileceğini açıkladı.

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Türk Hava Yolları (THY), Kabine Toplantısı sonrası alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında 'tam kapanma' kararı alınan 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yurt içi bilet değişiklik taleplerinin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

THY'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir."

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