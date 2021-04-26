3 hafta sokağa çıkma yasağı iş yerleri AVM ve okullar kapanıyor seyahat da yok

TÜRKİYE koronavirüs vaka sayılarını indirmek için tam kapanma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 gün boyunca tam kapanma olacağını duyurdu. Tam kapanma 29 Nisan perşembe günü başlayıp 17 Mayıs 2021 pazartesi günü bitecek.

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TÜRKİYE bugüne kadar ki en kapsamlı kapanma kararını aldı. Koronavirüs vaka sayısını bayramdan sonra 5 binin altına düşürmek için 17 gün boyunca tam kapanma uygulanacak. Kapanma bu perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs 2021 pazartesi günü sabah saat 05.00'a kadar kesintisiz olacak. Bu süreçte okullar kapanırken seyahat yasağı da uygulancak.

Kabine toplantısında alınan son dakika kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Artan vakalar sebebiyle tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur kaldıklarını belirten Erdoğan "Vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmemiz gerekiyor. Aksi taktirde turizmden eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz. Önümüzdeki günlerde hep birlikte fedakarlık yapmamız önem arz ediyor. " dedi.

Erdoğan yeni kararları da şu sözlerle duyurdu: