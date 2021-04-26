Türkiye 26 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 268 bin 893 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyon 667 bin 281, can kaybı 38 bin 711 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Nisan 2021 Pazartesi günü verilerine göre; son 24 saatte 268 bin 893 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 2 bin 716 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 353 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 27 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 4 milyon 121 bin 671'ye çıktı.

Toplam test sayısı 46 milyon 153 bin 151'e ulaşırken; vaka sayısı 4 milyon 667 bin 281, vefat sayısı 38 bin 711, ağır hasta sayısı 3 bin 563 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2.4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35.2, ortalama temaslı tespit süresi 9.1 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.