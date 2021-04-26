Rusya Devlet Başkanı Putin yedek askerleri orduya çağırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl içerisinde Rus ordusunda yedek asker niteliği taşıyan tüm vatandaşların askeri eğitim için tekrar orduya çağrılması talimatı verdi.

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Ukrayna ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında bir süredir yükselen gerginlik sürerken; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kritik bir hamle geldi. Kremlin resmi sitesinden yayınlanan açıklamada '2021 yılında Rusya Silahlı Kuvvetlerinde ve federal güvenlik hizmetinde askeri eğitim görmek için yedek niteliği taşıyan tüm askerliğe uygun Rus vatandaşlarının çağrılması' talimatına yer verildi.

Askerlik yapmanın zorunlu olduğu Rusya'da bu yıl bahar celp dönemi 1 Nisan'da başladı. 15 Temmuz'a kadar devam edecek olan bahar celp döneminde Rusya Silahlı Kuvvetlerine 135 binden fazla kişinin katılması planlanıyor. 2019 yılının sonbaharındaki celp döneminde 132 bin kişi orduya katılırken; 2020 sonbaharındaki dönemde 128 bin kişi hizmete çağrılmıştı.

Ukrayna lideri de yasayı onaylamıştı

Ukrayna Devlet Başkanlığından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 'özel dönemlerde' seferberlik ilan etmeden orduya yedek asker çağırmayı sağlayan yasayı onayladığı ifade edilmişti. Yasaya göre; Ukrayna ordusunun 'özel dönemlerde' seferberlik ilan etmeden savaş tecrübesi olan askerleri hizmete alabileceği kaydedilmişti. Yedek askerlerin hızlı şekilde orduya katılabileceği ve saldırı durumunda ordunun savaş kapasitesini artıracağı belirtillen yasa, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda 450 milletvekilinden 256'sının oyuyla kabul edilmişti.