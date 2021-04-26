AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı. Çelik, ''Türkiye her zaman KKTC'nin yanındadır' vurgusu yaptı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabı üzerinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinden bir kare paylaştı.

Çelik, paylaşımında Türkiye'nin her zaman ve her şart altında KKTC'nin yanında olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk davasının da savunucusu olduğunun altını çizdi.

"KKTC ve Türkiye her zaman en yapıcı siyaseti ortaya koymuştur''

KKTC’nin egemenlik haklarını ve menfaatlerini gaspetmeye çalışan siyaset tarzları ve diplomatik girişimler meşru değildir ve asla kabul görmeyeceğini vurgulayan Çelik, "Her meşru çözüm girişiminde KKTC ve Türkiye her zaman en yapıcı siyaseti ortaya koymuştur. Ama bunun karşılığında hiçbir yapıcı siyaset görmemiştir. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) aşırı talepler dışında masaya birşey getirmemiştir." ifadelerini kullandı.

Çelik, "KKTC’nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir. KKTC her zaman yanında Türkiye’yi görecektir. Kimsenin KKTC’nin hak ve menfaatlerini aşındırması söz konusu olamayacaktır." dedi.