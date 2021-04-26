Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Türkiye-İsrail arasında arabulucu oluruz

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasını değerlendirdi. Hacıvev Doğu Akdeniz gerilimiyle ilgili de önemli bir açıklamada bulundu. Hacıyev, Türkiye ve İsrail arasında arabulucu olabiliriz mesajı verdi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, CNN TÜRK yayınına konuk oldu. Hacıyev, Biden’ın Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini, ABD tarafından yapılan sert ve tarihi yanlışlık olarak niteledi. Alınan kararın tarihin siyasi amaçlar için kullanılmasından başka bir şey olmadığını söyleyen Hacıyev, bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğinin altını çizdi.

Hacıyev, “Türklerin şanlı tarihinde kimseye karşı böyle bir tavrı olmamıştır,” dedi. 100 yıl önceki sahte bir tarihe bakmaktansa günümüzdeki tarihe bakmanın daha yerinde olacağını söyleyen Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın Karabağ’da yaptığı Hocalı soykırımına Amerika Kongresi ya da yetkilileri hiç zaman ya da dikkat vermediklerine vurgu yaptı:

“Ermenistan'ı geriye atmış bir adımdır''

Burada maksat tarihi siyasete alet olarak kullanmaktır Kardeş Türkiye’ye karşı bir baskı unsuru oluşturmaktır. Ama buradaki en büyük yanlış Ermeni diasporası yapmaktadır. Onlar geleceğe bakmak yerine geçmişin esiri olmuşlardır. Kafkas Bölgesi’nde belki de sınırların açılması yeni iletişim projelerinin hayata geçirilmesi gibi konuların konuşulduğu noktada böyle bir kararın kabul edilmesi Ermenistan’ı yine geriye atmış bir adımdır.

'İsrail Türkiye ilişkileri için arabulucu olabiliriz'

Türkiye ile işbirliği ile biz Azerbaycan gazını Akdeniz pazarına çıkarmış olduklarını söyleyen Hacıyev, soru üzerine Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili de konuştu: Bir arabulucuk ihtiyacı olursa Azerbayan’ın bu konuda rol oynayabileceğini belirten Hikmet Hacıyev, eğer Türkiye ve İsrail tarafından böyle bir niyet olursa Azerbaycan’ın da