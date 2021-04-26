Nijerya'da askeri konvoya terör saldırısı: 31 asker hayatını kaybetti
NİJERYA'nın Maiduguri kentinde, terör örgütü Boko Haram'ın askeri konvoya düzenlediği saldırıda 31 asker hayatını kaybetti.Abone ol
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram askeri konvoya saldırı düzenledi. Yerel kaynaklar, Maiduguri kenti yakınlarındaki Mainok kasabasında askeri konvoyu pusuya düşüren örgütün 31 askeri öldürdüğü belirtildi. Askeri konvoyun mühimmat taşıdığı ifade edildi.
Askeri bir yetkili, "Teröristlerin saldırısında aralarında 1 komutan dahil 31 askeri kaybettik" dedi.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.
Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.