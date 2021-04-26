BIST 1.366
DOLAR 8,30
EURO 10,03
ALTIN 473,27
HABER /  DÜNYA
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

Nijerya'da askeri konvoya terör saldırısı: 31 asker hayatını kaybetti

NİJERYA'nın Maiduguri kentinde, terör örgütü Boko Haram'ın askeri konvoya düzenlediği saldırıda 31 asker hayatını kaybetti.

Abone ol

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram askeri konvoya saldırı düzenledi. Yerel kaynaklar, Maiduguri kenti yakınlarındaki Mainok kasabasında askeri konvoyu pusuya düşüren örgütün 31 askeri öldürdüğü belirtildi. Askeri konvoyun mühimmat taşıdığı ifade edildi.

Askeri bir yetkili, "Teröristlerin saldırısında aralarında 1 komutan dahil 31 askeri kaybettik" dedi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Batman'da dağlarda yetişiyor her derde deva oluyor! Fiyatını duyan inanamadı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Hindistan'a 'Yardıma hazırız' mesajı
İngiltere'de İşçi Partisi lideri, Müslümanlarla iftar etkinliğine katılmaktan vazgeçti
Alman genç arkadaşının babaannesinden etkilenip Müslüman oldu
Fenerbahçe'de Nazım Sangare şoku! Yırtık tespit edildi
Kabine toplantısı başladı! Sokağa çıkma ve seyahat yasağı, AVM'ler ile okullar kapanıyor
THY, Ankara'dan yurt dışında 8 yeni destinasyona direkt uçuş başlattı
Youtube 429 hatası verdi! Birçok ülkede erişime kapandı
Adana'da ablasının cenazesine giden adam yaralandı, eşi kurtarılamadı
Erzurumlu vatandaş Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı
Yorumlar