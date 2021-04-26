Youtube 429 hatası verdi! Birçok ülkede erişime kapandı

Milyonlarca sosyal medya kullanıcısının favori platformu YouTube, bir çok ülkede erişime kapandı.

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Dünyanın en çok ziyaret edilen sosyal medya platformu YouTube'ta erişim sıkıntısı yaşandığı ifade edildi. Birçok ülkedeki kullanıcılar, video izleyemedikleri ve uygulamaların açılmadığı konusunda rapor verdi. Avrupa medyasında çıkan haberlerde özellikle ABD ve Birleşik Krallık’taki binlerce kullanıcının uygulamaya ulaşamadıkları konusunda rapor verdiği belirtildi. YouTube’dan erişim engeline ilişkin konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.







429 hatası nedir?

“429 Too Many Requests” hata mesajı, istemci tarafından internet sitesine ya da uygulamaya yapılar isteklerle ilgilidir. İnternet sitesinde yapılan her işlem çoğu zaman bir istek yaratır ve veritabanında işlenir. Kullanıcı ve kullanıcıların yaptığı istekler, yazılım tarafından belirlenmiş sınırı aşıyor ise bu hata mesajı görüntülenir.



İnternet sitesinde yapılan işlemler zaman zaman veritabanı bağlantısı kurularak veritabanları tablolarına kayıt edilmektedir. Yazılım tarafında yapılan işlemlerden sonra veritabanı bağlantısı kapatılmalıdır ve her işlem de yeni bir bağlantı açılmalıdır. Böylece sistem optimizasyonunu da sağlayabilirsiniz. Kapatılmayan bağlantılar gereksiz sistem kaynağı tüketecek ve yeni bağlantılar oluşturulmasını engelleyerek maksimum bağlantı hatası almanıza sebep olabilir.