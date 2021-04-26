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Tokat'tan yürek yakan haber geldi! Karı-koca 5 gün arayla öldüler

Demirören Haber Ajansı

TOKAT’TA koronavirüse yakalanan Hamdi-Hamide Hasgül çifti, 5'er gün arayla hayatını kaybetti.

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Tokat’ta yaşayan Hamdi (68) ve eşi Hamide Hasgül (67) yaklaşık 10 gün önce koronavirüs semptomları gösterince evlerinde karantinaya alındı. İki gün sonra durumları ağırlaşan Hasgül çifti, Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren çiftten 4 çocuk babası Hamdi Hasgül 5 gün önce yaşamını yitirdi. Eşiyle aynı hastanede tedavi gören Hamide Hasgül de 5 gün sonra hayatını kaybetti. Hamdi ve Hamide Hasgül çifti Sulusaray ilçesinde toprağa verildi.

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