ADIYAMAN’da, bir petrol istasyonunda aracını yıkamak isterken yüzüne tazyikli su gelen kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan bir petrol istasyonunda kendi aracını yıkamak isteyen F.İ., isimli kişi yıkama makinesini çalıştırdığı esnada yüzüne tazyikli su geldi. Yüzünden yaralanan F.İ., için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan F.İ., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.