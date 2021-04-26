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TOKİ’den Hatay’a 7 bin 842 konut

Demirören Haber Ajansı

Türkiye'nin dört bir yanında inşa ettiği yatay mimarili sosyal konutlar ile dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı ve kamunun ihtiyaç duyduğu yatırımları inşa etmeyi hedefleyen TOKİ, Hatay’da 7 bin 842 konuttan 7 bin 695’inin yapımını tamamlayarak vatandaşlara teslim ettiğini duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı’yla da iş birliği halinde hareket ettiklerini belirten TOKİ, kentte sağlık yatırımları kapsamında Hatay merkezde 750 yataklı, Kırıkhan’da 150 yataklı olmak üzere 2 hastane yapıldığını da kaydetti.

ESKİ STADIN YERİNE MİLLET BAHÇESİ

Hatay şehrine modern stadyum kazandırıldığı ve daha yeşil bir Hatay düşüncesiyle millet bahçesi projesinin hayata geçirildiğinin belirtildiği açıklamada, İskenderun’da eski stadyum alanında yapılacak millet bahçesi ile kente yeni bir yeşil alan kazandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Sosyal yaşam alanı sunan millet bahçesinde, 650 metrekarelik yürüyüş parkuru, 680 metrekarelik bisiklet parkuru, 1.060 metrekarelik biyolojik gölet, 1.800 metrekarelik piknik alanı,1.100 metrekarelik çocuk oyun alanı, 1.300 metrekarelik çok amaçlı spor sahası ve 71 araçlık otopark alanı yer alıyor.

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, kente yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL’lik yatırım yapılarak, 25 bin seyircili kapasiteli stadyum, 17 okul, 2 hastane, 2 pansiyon, 7 cami, 12 ticaret merkezi, 4 kamu hizmet binası ve 1 spor salonu inşa edildiği bilgilerine yer verildi.

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