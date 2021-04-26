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Kırıkkale'de feci kaza! Refüje çarpıp karşı şeride devrildi: Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı

KIRIKKALE’de refüje çarpan otomobilin takla atarak karşı şeride geçtiği trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametine seyreden K.Y. idaresindeki 55 RZ 053 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil, karşı yola takla atıp devrilerek sürüklendi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü K.Y. ile birlikte E.C.Y., H.Y., T.Y., A.Y., E.C.Y. ve Ç.Y. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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