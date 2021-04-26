BIST 1.364
DOLAR 8,30
EURO 10,04
ALTIN 475,00
HABER /  GÜNCEL
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

Bugün orucun kaçıncı günü Ramazan arefesine kaç gün kaldı?

Ramazan ayının ortalarına yaklaşırken birçok vatandaş Ramazan bayramı ne zaman, arefe gününe kaç gün kaldı araştırması yapmaya başladı. 2021 yılında orucun son günü, Ramazan bayramı arefesi 12 Mayıs çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan bayramı ise 13 Mayıs perşembe başlayacak. Bayram tatili ise 5 gün tatil olacak.

Abone ol

11 ayın sultanı Ramazan ayının ortalarına geldik 13 Nisan'da başlayan orucun bugün 14. günü. Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte birçok vatandaş arefe günü ne zaman, 2021 ramazan bayramına kaç gün kaldı ve kaç gün tatil araştırması yapmaya başladı. 2021 yılında son orucun açılacağı arefe günü 12 Mayıs çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan bayramı ise 13 Mayıs perşembe günü başlıyor. 3 gün süren ramazan bayramı cumartesi günü sona erecek. Peki Ramazan bayramı kaç gün tatil olacak, 5 gün tatil olur mu sorusunun net yanıtı belli olacak. 

Arefe ne zaman: Ramazan ayı Nisan ve Mayıs aylarında idrak ediliyor. 13 Nisan tarihinde başlayan Ramazan ayının arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk gelmektedir. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.

Ramazan bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

ÖNCEKİ HABERLER
Burak Yılmaz destan yazdı Fransa basını göklere çıkardı
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dan 'kararlılık' mesajı! Özgürlükleri koruyacağız
Arefe günü ne zaman 2021 Ramazan arefesi tatil mi?
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve Viscoran İlaç Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaştı
Tam kapanma ne demek tam kapanma olacak mı sesler yükseldi
BİM'den özür açıklaması!
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke koronavirüse yakalandı
İTO'dan banka kredileriyle ilgili iki yeni talep! Hem erteleme hem yeni olanaklar...
Kabine toplantısı bugün mü saat kaçta 26 Nisan kabine toplantısı sonucu
İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı arttı
Yorumlar