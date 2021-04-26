MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kapatılması çağrısı yaptığı Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, "Anayasa Mahkemesi, anayasal hak ve özgürlükleri koruyup geliştirme amacının bir gereği olarak hak eksenli yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir" dedi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, yayınladığı mesajında, Anayasa Mahkemesi’nin 25 Nisan günü itibarıyla 59 yaşına girdiğini bildirdi. Geleneksel olarak her sene gerçekleştirdikleri kuruluş yıl dönümü törenini ve bu kapsamda yapmış oldukları etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını belirten Arslan şöyle devam etti:

“İnşallah önümüzdeki aylarda hepimizi uzunca bir süredir etkisi altına alan bu salgından kurtulur ve ertelediğimiz etkinlikleri gerçekleştirme fırsatı buluruz. Bu vesileyle belirtmek isterim ki Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği ve Anayasa’da ifadesini bulan ‘muasır medeniyet’in siyasi rejim tercihi, anayasal demokrasidir."

"Anayasanın Başlangıç kısmında hürriyetçi demokrasi olarak ifade edilen anayasal demokrasinin bir yandan serbest seçimler sonucu iş başına gelenlerin yönetme yetkisini kullandığı, diğer taraftan da bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için bu yetkinin sınırlandırıldığı bir hukuk düzenini öngördüğü bilinmektedir. Demokrasi, temel hak ve özgürlükleri en iyi şekilde korumaya yönelik kural ve kurumların varlığını gerektirmektedir.”

Özgürlükleri koruma gayretindeyiz

Arslan, özellikle Avrupa’da anayasa mahkemelerinin, iki dünya savaşı arasında ve sırasında yaşanan sistematik hak ihlallerine tepki olarak kurulduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

“Dolayısıyla varlık nedeni temel hak ve özgürlükleri korumak olan anayasa mahkemeleri, anayasal demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Dünyada anayasa yargısı alanında görev yapan en tecrübeli mahkemelerden biri olan Türk Anayasa Mahkemesi de Anayasanın kendisine verdiği görev ve yetkiler kapsamında, anayasanın üstünlüğü ilkesini hayata geçirmenin, temel hak ve özgürlükleri korumanın gayreti içindedir."

Bu konudaki yaklaşımımızda kararlıyız

"Belirtmek gerekir ki Anayasa Mahkemesi, anayasal hak ve özgürlükleri koruyup geliştirme amacının bir gereği olarak hak eksenli yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir. Anayasa Mahkemesi sadece bireysel başvuruda değil norm denetiminde de benimsediği hak eksenli yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin korunmasına ve standardının yükseltilmesine önemli katkılar sunmaktadır. Kısacası Anayasa Mahkemesi, tüm zorluklara rağmen demokratik hukuk devletini ve insanımızın temel haklarını koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam etmektedir.”