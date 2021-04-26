Şırnak'ta FETÖ operasyonu! 1 şüpheli tutuklandı
ŞIRNAK'ta, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i mahkemece tutuklandı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik 19-25 Nisan'da kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli, FETÖ/PDY üyeliğinden gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.