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Şırnak'ta FETÖ operasyonu! 1 şüpheli tutuklandı

ŞIRNAK'ta, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i mahkemece tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik 19-25 Nisan'da kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli, FETÖ/PDY üyeliğinden gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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