Enflasyon raporu 29 Nisan'da açıklanacak
TCMB, "Enflasyon Raporu 2021-II"nin tanıtımı amacıyla 29 Nisan Perşembe günü basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu 2021-II"nin tanıtımı amacıyla 29 Nisan Perşembe günü düzenleyeceği basın bilgilendirme toplantısı, tüm piyasaların odağında olacak.
"Enflasyon Raporu 2021-I" toplantısında enflasyonun, 2021 sonunda yüzde 7,3 ila yüzde 11,5 aralığında (orta noktası yüzde 9,4) gerçekleşeceği öngörülmüştü.
Toplantı sanal ortamda
TCMB'den yapılan duyuruya göre, koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantı, sanal ortamda gerçekleştirilecek.
Toplantı canlı izlenebilecek
Saat 10.30'da başlayacak toplantı, bankanın internet sitesinden, resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.