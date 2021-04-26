BIST 1.365
DOLAR 8,31
EURO 10,06
ALTIN 475,49
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

Gaziantep'ten korkunç haber! 16 yaşındaki İsa evin balkonunda kendisini astı

GAZİANTEP'te, ailesiyle yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 16 yaşındaki İsa K., evinin balkonunda kendisini iple korkuluklara asarak yaşamına son verdi.

Abone ol

Gaziantep'ten son gelen haber korkunç...Oğuzeli ilçesinde ailesiyle yaşayan, okulu bırakıp tesisatçılık yapmaya başlayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İsa K., dün gece evin balkon korkuluklarına kendisini iple astı.

İsa K.'yi iple asılı hareketsiz halde gören komşularının ihbarı üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde İsa K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. 

İsa K.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
3 hafta sokağa çıkma yasağı AVM'ler ve okullar kapanıyor seyahat yasağı geliyor
Diş eti iltihabı deyip geçmeyin! Covid-19’dan ölme riskini 9 kat artırıyor
Enflasyon raporu 29 Nisan'da açıklanacak
Kahramanmaraş'ta yürek yakan ölüm! 8 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Faruk Fatih Özer kimdir babası ve kardeşleri kimdir? Faruk Fatih Özer ailesi
Sivas'ta oyun oynarken zorlanınca 2 günde yaptı! Gören hayret etti
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan dijital dönüşüm hedeflerini anlattı
Samsun'da gizli kamera hırsızlığı ifşa etti! 'Eşim dahi bana inanmazdı'
Başbakan Johnson: Artık başka karantina yok binlerce ceset üst üste yığılsın
Oscar Töreni'nde Zendaya boynunda servet taşıdı! Kolyenin fiyatını duyan inanamadı
Yorumlar