BIST 1.365
DOLAR 8,31
EURO 10,06
ALTIN 475,49
HABER /  EKONOMİ
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı arttı

İmalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda bir önceki aya kıyasla 1,2 puan arttı.

Abone ol

İmalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 75,9 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, imalat sanayiinde faaliyet gösteren 1.745 iş yeri tarafından nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak yüzde 75,9'a yükseldi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,6 puan artarak yüzde 76,2'ye çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şırnak'ta FETÖ operasyonu! 1 şüpheli tutuklandı
Fatoş Altınbaş sevgilisi kimdir Burak Akbaş ne iş yapıyor?
3 hafta sokağa çıkma yasağı AVM'ler ve okullar kapanıyor seyahat yasağı geliyor
Diş eti iltihabı deyip geçmeyin! Covid-19’dan ölme riskini 9 kat artırıyor
Enflasyon raporu 29 Nisan'da açıklanacak
Kahramanmaraş'ta yürek yakan ölüm! 8 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
İspanya'da ezan, minareden yüksek sesle sadece Granada'daki Ulu Cami'nde okunuyor
Faruk Fatih Özer kimdir babası ve kardeşleri kimdir? Faruk Fatih Özer ailesi
Sivas'ta oyun oynarken zorlanınca 2 günde yaptı! Gören hayret etti
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan dijital dönüşüm hedeflerini anlattı
Yorumlar