Tam kapanma ne demek tam kapanma olacak mı sesler yükseldi

Bugün tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak kabine toplantısında. Tam kapanma önerisi ise yine en önemli madde. Peki tam kapanma olur mu, tam kapanma ne demek? Tam kapanma olunca nereler kapanacak?

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Türkiye'nin gözü kulağı bugün yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi. Son olarak 12 Nisan'da kameralar karşısına geçen Erdoğan yeni yasak ve tedbirleri duyurmuştu. 2 haftalık kısmı bir kapanmadan söz eden Erdoğan'ın kabine toplantısı yeni kararları açıklaması bekleniyor. Beştepe'de yapılacak olan kabine toplantısı bugün saat 15.00'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise saat 18.00'de canlı yayınla yeni tedbirleri açıklaması bekleniyor.

Bugün masada olacak maddelerden biri de 3 haftalık tam kapanma önerisi olacak. Ramazan Bayramı'nın da içinde olduğu 3 haftalık kapanma gelir mi, tam kapanma olur mu? AVM, pazar ve okullar tamamen kapanır mı? Bu soruların net yanıtı bu akşam Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yapacağı yeni açıklamalar ile netleşecek.

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta: Kabine Toplantısı 26 Nisan yani bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Toplantının saati resmi olarak ilan edilmemekle beraber geçmiş uygulamalar göz önüne alındığında Bakanlar Kurulu'nun saat 15.00'te toplanması bekleniyor.

Kısmı kapanma devam edecek mi: Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mücadelede gelinen son durumu anlatacak. Sağlık Bakanı Koca, kısmi kapanmanın yansımaları ve Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini kabine üyelerine aktaracak…

Bakan Koca’nın vereceği bilgiler ve güncel risk haritası ışığında iki haftadır uygulanan kısmi normalleşmenin seyri değerlendirilecek. Vaka sayısında istenilen düzeyde olmasa da bir gerileme söz konusu… 21 Nisan’da 62 bin dolayında vaka sayısı 40 bin dolayına geriledi. Bu veriler ışığında, kısmi kapanma devam edecek mi? Ek tedbirler alınacak mı, yoksa tam kapanma mı olacak? Nihai kararı verilecek.

Aşılamada son durum anlatılacak: Alınacak kararlarda aşılama ve aşı temin çalışmaları da etkili olacak. Türkiye’de 13 milyon 200 bini ilk doz, 8 milyonu ikinci doz olmak üzere 21 milyon dolayında aşılama yapıldı. Sinovac ve biontech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. kabinede, yerli aşı çalışmaları da ele alınacak.

Erdoğan kararları duyurucak: Kabine toplantısında alınan kararları cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyu ile paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki hafta yapılan kabine toplantısında kısmi kapanma kararlarını aktarmıştı. Erdoğan, “Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek, devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir” ifadelerini kullanmıştı.