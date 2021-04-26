CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke koronavirüse yakalandı

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Böke, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda birkaç gündür izolasyonda olduğunu belirterek "Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Bir süre daha izninizi isteyeceğim. İyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Çok yakında, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" dedi.